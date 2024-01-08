В ночь на 8 января российские дроны атаковали Одесщину: в результате атаки возник пожар

В течение двух часов россияне атаковали Одесскую и Николаевскую ударными дронами. Всего в ночь на 8 января 2024 выпустили 8 «шахедов», которые были уничтожены Силами ПВО.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
В сообщении говорится, что вражеские дроны типа Shahed-131/136 в направлении Одесщины были выпущены из акватории Черного моря. Силы обороны юга составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов-камикадзе:
- 7 беспилотников защитники неба уничтожили в Одесской области,
- 1 – на Николаевщине.
В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА, упавших на открытой территории Одесского района, возник пожар. Огонь оперативно ликвидировали. Разрушений и пострадавших нет.
«Одесская жизнь» также написала, что утро 8 января 2024 началось для украинцев с воздушной тревоги по всей стране. Россия снова массово запускает ракеты. На этот раз вражеский удар совпал по времени с природной стихией: в разных частях Украины наблюдается сильный ветер, дождь и снег.
Читайте также: Били «кинжалами» и «калибрами»: как в Украине отразили воздушную атаку 2 января