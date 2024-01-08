Новости Одессы и Одесской области

В ночь на 8 января российские дроны атаковали Одесщину: в результате атаки возник пожар

В ночь на 8 января российские дроны атаковали Одесщину: в результате атаки возник пожар

В течение двух часов россияне атаковали Одесскую и Николаевскую ударными дронами. Всего в ночь на 8 января 2024 выпустили 8 «шахедов», которые были уничтожены Силами ПВО.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

В сообщении говорится, что вражеские дроны типа Shahed-131/136 в направлении Одесщины были выпущены из акватории Черного моря. Силы обороны юга составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов-камикадзе:

  • 7 беспилотников защитники неба уничтожили в Одесской области,
  • 1 – на Николаевщине.

В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА, упавших на открытой территории Одесского района, возник пожар. Огонь оперативно ликвидировали. Разрушений и пострадавших нет.

«Одесская жизнь» также написала, что утро 8 января 2024 началось для украинцев с воздушной тревоги по всей стране. Россия снова массово запускает ракеты. На этот раз вражеский удар совпал по времени с природной стихией: в разных частях Украины наблюдается сильный ветер, дождь и снег.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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