Напомним, атака Одессы российскими беспилотниками длилась примерно с 3 часов ночи до 4 утра. На город со всех сторон наступали не менее десятка БпЛА, и работа сил противовоздушной обороны была слышна почти что во всех районах.

Уже утром стало известно, что, помимо сбитых целей, к сожалению, были и попадания, вспыхнули пожары. В частности пылал склад с продуктами питания. Помимо этого, горели авто, гаражи и частные дома в Хаджибейском районе города.

Как сообщалось, на местах ликвидации последствий ночной вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы.

Наш корреспондент запечатлел такую картину:

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