Ключевые моменты

Троллейбуса №7 будет курсировать по сокращенному маршруту.

Трамвайные маршруты №3 и №28 курсируют по измененным схемам.

Сокращенный маршрут троллейбуса №7

Как сообщили в мэрии, троллейбус №7 будет курсировать по следующему маршруту: ул. Архитекторская — Ришельевская, далее — по ул. Ришельевской, ул. Нины Строкатой (Бунина), разворот на площади Менделе Мойхер-Сфорима (пл. Льва Толстого), после чего троллейбус будет двигаться в обратном направлении — до улицы Архитекторской.

Трамваи курсируют №3 и №28 по измененным схемам

Маршрут №3: 11 ст. Люстдорфской дороги — Железнодорожный вокзал

Маршрут №28: Площадь Тираспольская — Парк Шевченко

Как сообщалось, в результате утренней атаки дронами на Одессу, в исторической части города зафиксированы значительные разрушения: изуродованы дома, а по некоторым адресам все еще тушат пожары.

На месте работают экстренные службы, после чего коммунальщики приступят к ликвидации последствий.