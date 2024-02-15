Новости Одессы и Одесской области

Ушел из жизни мастер сцены одесского театра

Ушел из жизни мастер сцены одесского театра

В возрасте 67 лет скончался актер Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Андреевич Раду.

14 февраля у артиста случился сердечный приступ. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным работником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей, из каждой роли Виктор Андреевич делал актерский шедевр», — вспоминают в театре.

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Виктор Раду родился 10 сентября 1956 года в Одессе.

В 1978 году окончил Одесский институт инженеров морского флота, в 1987 окончил Дальневосточный педагогический институт искусств, специальность — актер театра и кино.

Работал ведущим новостей на ТРК «Град». 13 февраля была его последняя запись ТВ-эфира.

С 1987 года — актер Одесского Театра юного зрителя. На сцене театра Виктор Раду воплотил множество образов, среди которых:

  • Дорант («Мещанин во дворянстве»),
  • сеньор Капулетти («Ромео и Джульетта»),
  • Дядя Лев («Лесная песня»),
  • Султан («Волшебная лампа Аладдина»),
  • Акела («Маугли»),
  • Автор («Левушка»),
  • Пинхус («Будьте вы счастливы! «),
  • Кекс («Вкус солнца),
  • мистер Пендлтон («Полианна»),
  • Пепе («Письма в Севилью»),
  • Емелька Кайдаш («Кайдашева семья»).

О времени и месте прощания с актером сообщат дополнительно.

Ранее стало известно о смерти одесского адвоката и правозащитника Олега Николина. А 8 января скончался выдающийся шахматист из Одессы Юрий Гордиан.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, какие известные одесситы ушли от нас в 2023 году.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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