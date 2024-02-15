Ушел из жизни мастер сцены одесского театра

В возрасте 67 лет скончался актер Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Андреевич Раду.
14 февраля у артиста случился сердечный приступ. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным работником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей, из каждой роли Виктор Андреевич делал актерский шедевр», — вспоминают в театре.
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Виктор Раду родился 10 сентября 1956 года в Одессе.
В 1978 году окончил Одесский институт инженеров морского флота, в 1987 окончил Дальневосточный педагогический институт искусств, специальность — актер театра и кино.
Работал ведущим новостей на ТРК «Град». 13 февраля была его последняя запись ТВ-эфира.
С 1987 года — актер Одесского Театра юного зрителя. На сцене театра Виктор Раду воплотил множество образов, среди которых:
- Дорант («Мещанин во дворянстве»),
- сеньор Капулетти («Ромео и Джульетта»),
- Дядя Лев («Лесная песня»),
- Султан («Волшебная лампа Аладдина»),
- Акела («Маугли»),
- Автор («Левушка»),
- Пинхус («Будьте вы счастливы! «),
- Кекс («Вкус солнца),
- мистер Пендлтон («Полианна»),
- Пепе («Письма в Севилью»),
- Емелька Кайдаш («Кайдашева семья»).
О времени и месте прощания с актером сообщат дополнительно.
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