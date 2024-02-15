Пішов із життя майстер сцени одеського театру

14 лютого в артиста стався серцевий напад. Про це повідомили у пресслужбі театру.

“Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним працівником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей, з кожної ролі Віктор Андрійович робив акторський шедевр”, – згадують у театрі.

Віктор Раду народився 10 вересня 1956 року в Одесі.

1978 року закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту, 1987 року закінчив Далекосхідний педагогічний інститут мистецтв, спеціальність – актор театру і кіно.

Працював ведучим новин на ТРК “Град”. 13 лютого був його останній запис ТВ-ефіру.

З 1987 року – актор Одеського Театру юного глядача. На сцені театру Віктор Раду втілив безліч образів, серед яких:

Дорант (“Міщанин у дворянстві”),

сеньйор Капулетті (“Ромео і Джульєтта”),

Дядько Лев (“Лісова пісня”),

Султан (“Чарівна лампа Аладдіна”),

Акела (“Мауглі”),

Автор (“Левушка”),

Пінхус (“Будьте ви щасливі!”),

Кекс (“Смак сонця),

містер Пендлтон (“Поліанна”),

Пепе (“Листи до Севільї”),

Омелько Кайдаш (“Кайдашева сім’я”).

Раніше стало відомо про смерть одеського адвоката та правозахисника Олега Миколина. А 8 січня помер видатний шахіст з Одеси Юрій Гордіан.

Також «Одеське життя» розповідало, які відомі одесити пішли від нас у 2023 році.