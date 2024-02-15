Пішов із життя майстер сцени одеського театру

У віці 67 років помер актор Одеського театру юного глядача, провідний майстер сцени Віктор Андрійович Раду.
14 лютого в артиста стався серцевий напад. Про це повідомили у пресслужбі театру.
“Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним працівником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей, з кожної ролі Віктор Андрійович робив акторський шедевр”, – згадують у театрі.
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Віктор Раду народився 10 вересня 1956 року в Одесі.
1978 року закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту, 1987 року закінчив Далекосхідний педагогічний інститут мистецтв, спеціальність – актор театру і кіно.
Працював ведучим новин на ТРК “Град”. 13 лютого був його останній запис ТВ-ефіру.
З 1987 року – актор Одеського Театру юного глядача. На сцені театру Віктор Раду втілив безліч образів, серед яких:
- Дорант (“Міщанин у дворянстві”),
- сеньйор Капулетті (“Ромео і Джульєтта”),
- Дядько Лев (“Лісова пісня”),
- Султан (“Чарівна лампа Аладдіна”),
- Акела (“Мауглі”),
- Автор (“Левушка”),
- Пінхус (“Будьте ви щасливі!”),
- Кекс (“Смак сонця),
- містер Пендлтон (“Поліанна”),
- Пепе (“Листи до Севільї”),
- Омелько Кайдаш (“Кайдашева сім’я”).
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