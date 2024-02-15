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Пішов із життя майстер сцени одеського театру

Пішов із життя майстер сцени одеського театру

У віці 67 років помер актор Одеського театру юного глядача, провідний майстер сцени Віктор Андрійович Раду.

14 лютого в артиста стався серцевий напад. Про це повідомили у пресслужбі театру.

“Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним працівником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей, з кожної ролі Віктор Андрійович робив акторський шедевр”, – згадують у театрі.

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Віктор Раду народився 10 вересня 1956 року в Одесі.

1978 року закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту, 1987 року закінчив Далекосхідний педагогічний інститут мистецтв, спеціальність – актор театру і кіно.

Працював ведучим новин на ТРК “Град”. 13 лютого був його останній запис ТВ-ефіру.

З 1987 року – актор Одеського Театру юного глядача. На сцені театру Віктор Раду втілив безліч образів, серед яких:

  • Дорант (“Міщанин у дворянстві”),
  • сеньйор Капулетті (“Ромео і Джульєтта”),
  • Дядько Лев (“Лісова пісня”),
  • Султан (“Чарівна лампа Аладдіна”),
  • Акела (“Мауглі”),
  • Автор (“Левушка”),
  • Пінхус (“Будьте ви щасливі!”),
  • Кекс (“Смак сонця),
  • містер Пендлтон (“Поліанна”),
  • Пепе (“Листи до Севільї”),
  • Омелько Кайдаш (“Кайдашева сім’я”).

Раніше стало відомо про смерть одеського адвоката та правозахисника Олега Миколина. А 8 січня помер видатний шахіст з Одеси Юрій Гордіан.

Також «Одеське життя» розповідало, які відомі одесити пішли від нас у 2023 році.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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