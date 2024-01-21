Ушел из жизни известный одесский писатель-сатирик Евгений Хаит

Как сообщил у себя в Facebook шоумен и депутат Одесского горсовета Олег Филимонов, у писателя остановилось сердце, хотя он на него никогда не жаловался.

«Друзья! Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит… И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло»,

– написал Олег Филимонов.

Он также рассказал, что Евгений Хаит был очень талантливым человеком – он писал замечательные стихи, и эссе на инстаграме.

«Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор еще со времен наших после КВНовских гастролей. Как он любил жизнь! Он пел с ансамблем девушек. Он проводил кастинг для «Голых и смешных» и слыл знатоком женской красоты. Он не употреблял спиртного и всегда завидовал мне, когда я в его присутствии пил коньяк и говорил: вот мне бы так!..»,

– вспоминает депутат.

Прощание с Евгением Хаитом состоится во вторник, 23 января, в фойе Одесской киностудии с 12:00. Его похоронят на Таировском кладбище.

Ранее стало известно о смерти одесского адвоката и правозащитника Олега Николина.

А 8 января скончался выдающийся шахматист из Одессы Юрий Гордиан.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, какие известные одесситы ушли от нас в 2023 году.