Новости Одессы и Одесской области

Упавшие деревья после урагана и морвокзал в концессии: коротко о главных новостях 8 июня

Упавшие деревья после урагана и морвокзал в концессии: коротко о главных новостях 8 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
  • В связи с новыми  трагическими случаями на пляжах мы узнали, сколько спасательных постов есть на участке побережья от Ланжерона до Аркадии. А также поинтересоваться у спасателя, с чем каждый день приходиться сталкиваться матросу-водолазу.
  • Город Килия в Одесской области из-за сильного ливня, ветра и града испытывал проблемы с электроснабжением и был без водоснабжения.
  • В ночь на 8 июля разных районах Одессы были повалены 63 дерева. Более половины из них уже убрали.
  • На одесских улицах, рынках и в супермаркетах уже появились арбузы. Где дешевле и безопаснее их покупать?
  • Одесский морвокзал —  вместе с причалами, концертно-выставочным залом, заброшенной гостиницей «Одесса» — в скором времени будет передан в концессию частным инвесторам. Что это значит и оживет ли вновь пассажирский терминал Одесского порта?

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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