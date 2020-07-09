Упавшие деревья после урагана и морвокзал в концессии: коротко о главных новостях 8 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В связи с новыми трагическими случаями на пляжах мы узнали, сколько спасательных постов есть на участке побережья от Ланжерона до Аркадии. А также поинтересоваться у спасателя, с чем каждый день приходиться сталкиваться матросу-водолазу.
- Город Килия в Одесской области из-за сильного ливня, ветра и града испытывал проблемы с электроснабжением и был без водоснабжения.
- В ночь на 8 июля разных районах Одессы были повалены 63 дерева. Более половины из них уже убрали.
- На одесских улицах, рынках и в супермаркетах уже появились арбузы. Где дешевле и безопаснее их покупать?
- Одесский морвокзал — вместе с причалами, концертно-выставочным залом, заброшенной гостиницей «Одесса» — в скором времени будет передан в концессию частным инвесторам. Что это значит и оживет ли вновь пассажирский терминал Одесского порта?