Отдадут в концессию: что будет с одесским морвокзалом и гостиницей «Одесса»

Одесский морвокзал — вместе с причалами, концертно-выставочным залом, заброшенной гостиницей «Одесса» — в скором времени будет передан в концессию частным инвесторам. Что это значит и оживет ли вновь пассажирский терминал Одесского порта, выясняла “Одесская жизнь”.

Концессия — это панацея?

О планах передать морвокзал концессионерам рассказали в руководстве Администрации морских портов Украины во время встречи Владимира Зеленского с бизнесменами. Приказ Министерства инфраструктуры уже издан. И потенциальный концессионер имеется. Но подробности сделки не разглашают — Кабмин решил засекретить реестр концессионных договоров.

Концессия — это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам. Он должен решить вопрос с объектами, которые в силу их стратегической важности приватизировать нельзя, но и содержать их за бюджетный счет слишком накладно. К примеру: дороги, порты, тепловые сети. Их предлагается передавать в концессию, чтобы инвесторы вкладывали деньги в модернизацию, зарабатывали на этом сами и перечисляли часть прибыли в госбюджет.

Что такое «порт-лендлорд»?

До 2025 года все государственные порты планируется перевести на концессионную модель «порт-лендлорд»: государство владеет землей и морскими водами, прилегающими к порту, а терминалы со всей портовой инфраструктурой сдает в аренду частным компаниям.

На сегодняшний день в концессию отданы порты Ольвия — на 35 и Херсон — на 30 лет.

Сами объекты остаются в государственной собственности. При этом, согласно закону, концессионер должен получить компенсацию в случае досрочного прекращения договора. А если сам инвестор не выполнит условий соглашения, ни о каких компенсациях затрат государства речи не идет. К тому же он может рассчитывать на оплату за эксплуатационную готовность объекта. Так что, весьма вероятно, платить за восстановление злополучной гостиницы «Одесса» придется самому государству.

«Черноморское туристическое кольцо»

20-этажный отель на морвокзале был открыт под брендом отельного оператора «Кемпински» в 2001 году. Многие эксперты считают, что строительство высотки на площади 25 тысяч квадратных метров у самого моря было ошибкой. За десять лет гостиница обанкротилась и закрылась. А до этого печального события международная компания «Кемпински» отказалась управлять отелем. Теперь пустующему зданию с выбитыми окнами требуется солидный ремонт как снаружи, так и внутри. Его стоимость может составить около 200 млн. грн.

По мнению специалиста по морскому пространственному планированию и комплексному развитию прибрежных зон Андрея Скачека, будет или нет восстановлен отель — вопрос вторичный. С 2013 года на Одесский морвокзал ежегодно заходят от одного до шести круизных лайнеров. И если в сфере морского туризма ничего не изменится, суда здесь не будут появляться по-прежнему.

— Для того чтобы на Одесский морвокзал заходили туристические суда, нашей туристической инфраструктуре необходимо стать общечерноморской, — убежден специалист. — Должно работать «черноморское туристическое кольцо» — сеть пассажирских терминалов по периметру Черноморского побережья. Потому главный вопрос — будет ли концессионер заботиться о развитии в Одессе морского туризма?

Ранее сообщалось, что в этом году коронавирус отменил заходы круизных лайнеров в Одессу, но есть надежда, что они возобновятся в 2021 году.