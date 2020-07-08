Новости Одессы и Одесской области

Ситуация критическая: Килия из-за стихии осталась без водоснабжения и электроэнергии (видео)

Ситуация критическая: Килия из-за стихии осталась без водоснабжения и электроэнергии (видео)

Город Килия в Одесской области из-за сильного ливня, ветра и града, которые обрушились 7 июля, испытывает проблемы с электроснабжением и остался без водоснабжения.

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Об этом мэр Килии Павел Бойченко сообщил сегодня, 8 июля, в своем видеообращении.

«Ситуация сложная, а по некоторым направлениям  критическая», – сказал он.

Gepostet von Boychenko Pavel am Dienstag, 7. Juli 2020

«Килия и Шевченково обесточены, подтоплены несколько улиц и около 15 домов в г. Килия, повалено много деревьев. В селе Шевченково подтоплены частные дома, огороды», – написал Бойченко в Фейсбук.

По его словам, город рассчитывает на помощь из Одессы. Что касается восстановления электроснабжения, то, в первую очередь электроэнергию будут подавать на водонасосные станции, а также больницы.

Gepostet von Boychenko Pavel am Dienstag, 7. Juli 2020

Gepostet von Boychenko Pavel am Dienstag, 7. Juli 2020

Стихия также нанесла серьезный ущерб жителям Измаильского, Ренийского и Татарбунарского районов.

Фото и видео: Павел Бойченко

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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