Ситуация критическая: Килия из-за стихии осталась без водоснабжения и электроэнергии (видео)

Город Килия в Одесской области из-за сильного ливня, ветра и града, которые обрушились 7 июля, испытывает проблемы с электроснабжением и остался без водоснабжения.
Об этом мэр Килии Павел Бойченко сообщил сегодня, 8 июля, в своем видеообращении.
«Ситуация сложная, а по некоторым направлениям критическая», – сказал он.
«Килия и Шевченково обесточены, подтоплены несколько улиц и около 15 домов в г. Килия, повалено много деревьев. В селе Шевченково подтоплены частные дома, огороды», – написал Бойченко в Фейсбук.
По его словам, город рассчитывает на помощь из Одессы. Что касается восстановления электроснабжения, то, в первую очередь электроэнергию будут подавать на водонасосные станции, а также больницы.
Стихия также нанесла серьезный ущерб жителям Измаильского, Ренийского и Татарбунарского районов.
Фото и видео: Павел Бойченко