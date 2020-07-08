Пострадавшие люди и упавшие деревья: в Одессе ликвидируют последствия урагана

Вечером 7 июля и и в ночь на 8 июля разных районах Одессы повалены 63 дерева. Более половины из них уже убрали, сообщили в мэрии Одессы.

Также сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» ликвидировали 22 обрыва контактной сети. Городской электротранспорт работает в штатном режиме.

По данным издания “Думская“, есть и пострадавшие. В реанимации лежит 44-летний мужчина. Его состояние тяжелое: политравма, переломы ребер, голени. Еще один пострадавший – в хирургии. У него перелом ребер.

Напомним, в результате стихии без электроснабжения и воды остались жители города Килия.

Фото: Одесса онлайн