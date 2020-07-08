Сезон начался: где безопасно покупать арбузы?

На одесских улицах, рынках и в супермаркетах уже появились арбузы. «Одесская жизнь» узнавала, где дешевле и безопаснее их покупать

В одной из супермаркетов арбузы предлагают по 23,29 грн, на рынках — от 15 до 20 грн, на уличных торговых точках — от 18 до 20 грн. Обычно ближе к августу цены снижаются, но пока за арбуз весом 5 кг в среднем придется заплатить 100 грн.

Главное, чтоб он был не только вкусным, но и безопасным для здоровья. Плоды, которыми торгуют на рынках и в супермаркетах, предварительно проверяют на содержание нитратов. Если показатель в норме, продавец (или фермер) получает соответствующий документ о прохождении экспертизы и может смело предлагать товар. А вот продукты уличных торговцев могут вызывать подозрения.



«Если арбузы продаются в супермаркетах или на рынках, то это значит, что они уже прошли ветеринарно-санитарную экспертизу и пригодны для употребления в пищу. Если их продают в местах, не организованных для торговли, то тут есть вопросы по поводу их качества, так как там никаких исследований не проводят. На каждом рынке в городе есть государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, где проверяют не только арбузы, но и мясную продукцию, – рассказывает начальник Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области Владимир Гиска. – У любого продавца на рынке должно быть два документа. Один из них — это талончик на право торговли на рынке, его выдают инспекторы рынка, а второй — талончик о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Любой продавец по требованию покупателя должен предъявлять их».

На рынке «Черемушки» наша корреспондентка попросила продавщицу показать документ, подтверждающий безопасность товара. Женщина ответила, что экспертизу её арбузы прошли, и талон она получила, но показать его отказалась. А вот торговка за прилавком на Космонавтов в ответ на такую же просьбу пожала плечами и удивилась: «А что арбузы проверяют где-то?».

В супермаркетах вы также имеете право обратиться к администратору и потребовать предъявить экспертизу продуктов на содержание нитратов.

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Фото: Марина Анимуцкая