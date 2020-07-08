Спасательных постов стало меньше: сколько вышек на пляжах от Ланжерона до Аркадии? (фото)

В связи с новыми трагическими случаями на пляжах, «Одесская жизнь» решила узнать, сколько спасательных постов есть на участке побережья от Ланжерона до Аркадии. А также поинтересоваться у спасателя, с чем каждый день приходиться сталкиваться матросу-водолазу.

Ланжерон

Начать подсчет мы решили с пляжа Ланжерон. Здесь есть всего один спасательный пост, на территории базы Спасательной станции Приморского района, которая граничит с Одесским центром каякинга. Далее вся территория оставлена без надзора.

Отрада

На пляжах Отрады вовсе нет спасателей. Во время экстренного случая придется звонить на базу, чтобы спасатели подъехали на лодке. На одном из участков есть вышка, но, в этом году никого для дежурства не назначили.

Собачий пляж

На Собачьем пляже, где недавно утонул мужчина, расположена одна вышка. Нам удалось поговорить со спасателем Игорем, который сегодня заступил на смену. Мы поинтересовались у него, почему спасателей нет на некоторых пляжах:

«Начать нужно с того, что вышки, может и есть на каждом пляже, но спасателей, от КП «Спасательно-водолазная служба», которые обучены и знают за кем и когда смотреть, как реагировать и что делать, к сожалению, нет. Например, в прошлом году на Ланжероне было три наших вышки, а в Отраде одна. Сейчас в Отраде даже одной не оставили. В горсовете по какой-то причине не выделили пост на какой-то определенной локации. В таком случае должна, как говорится, должна подняться общественность и писать обращения в мэрию».

Также мы задали вопрос о недавнем утопленнике, ведь на «Собаке» есть вышка и спасатель. «Я не был на той смене. Однако могу сказать вам, что, по моей информации, мужчина не тонул, а вышел из воды и у него не выдержало сердце. Он вышел на берег. В некоторых источниках сообщают, что он был в состоянии алкогольного опьянения», – рассказал нам водолаз.

«8 из 10 утопленников, это пьяные люди. Вот, например, не нужно далеко ходить, парень принес пиво себе и девушке. Что-то ещё комментировать нужно? Или вон, гляньте на воду, сколько плавает за буйками. Каждый день, на протяжении пяти пляжных сезонов наблюдаю одни и те же нарушения: алкоголь, заплыв за буйки и любимый «спорт» – доплыть до волнореза. У спасателей никаких полномочий нет, и выходит так, что правила безопасности носят чисто рекомендательный характер. А вот если бы начали штрафовать за алкоголь на пляже, за заплыв за буйки, то, думаю, это изменило бы ситуацию», – сказал Игорь и начал наблюдать за обстановкой на воде через бинокль.

Дельфин

Наш корреспондент отправился дальше. Следующая вышка недалеко – на пляже Дельфин возле танкера «Delfi». На этот пост также добавили полицейских, которые помогают спасателям следить за обстановкой возле затонувшего судна. А далее на Дельфине никаких вышек и спасателей нет. И так аж до Аркадии.

Аркадия

На многолюдных пляжах Аркадии тоже всего одна вышка. Причем она находится на муниципальном пляже, возле Ротонды, а это почти последняя локация этой курортной зоны, где видимость ограничена.

Несомненно, арендаторы пляжей нанимают своих спасателей. Однако, действительно ли это профессионалы, которые смогут спасти жизнь утопающему или же нанятый сотрудник для «галочки», который в основном занимается расстановкой шезлонгов и зонтов, остается под вопросом.

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Фото: Артем Виноградов