Упал с надувной лодки: у берегов Одессы спасли тонущего мужчину

Как рассказали в пресс-службе Морской охраны Госпогранслкжбы Украины, во время выполнения задач по охране государственной границы, экипаж катера Морской охраны обнаружил пустую надувную лодку. Подойдя поближе, моряки-пограничники заметили мужчину, который держался за борт плавсредства и пытался выбраться из воды.

«Из-за холодной воды силы покидали потерпевшего. Не теряя времени, пограничники оперативно вытащили его на борт, оказали необходимую помощь и согрели теплым чаем. Как выяснилось, мужчина упал в воду по собственной неосторожности. Лодку взяли на буксир и доставили на берег», – сообщили в пресс-службе.

Состояние спасенного было удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.

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