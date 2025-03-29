Як розповіли в пресслужбі Морської охорони Держприкордонслужби України, під час виконання завдань з охорони державного кордону, екіпаж катера Морської охорони виявив порожній надувний човен. Підійшовши ближче, моряки-прикордонники помітили чоловіка, який тримався за борт плавзасобу та намагався вибратися з води.

«Через холодну воду сили покидали потерпілого. Не гаючи часу, прикордонники оперативно витягнули його на борт, надали необхідну допомогу та зігріли теплим чаєм. Як з’ясувалося, чоловік впав у воду через власну необережність. Човен узяли на буксир і доставили на берег», – повідомили в пресслужбі.

Стан врятованого був задовільний, медичної допомоги він не потребував.

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