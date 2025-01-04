В Одессе умер выдающийся учёный

О смерти Эдуарда Михайловича Псядло сообщили на официальной странице университета в Фейсбуке.

В сообщении говорится, что учёный оставил значительный вклад в науку и образование. Его аспиранты и докторанты вспоминают его как человека, который умел вдохновлять на научные поиски. Под его руководством были защищены многочисленные научные работы, а коллеги и студенты Одесского национального университета будут помнить его как светлого, порядочного и высокопрофессионального человека.

Господин Эдуард был выпускником Одесского университета и специалистом в области психофизиологии и гигиены труда. С 2002 года он занимал должность преподавателя в ОНУ. Его научное наследие включает 223 тезиса и статьи, включая три монографии, два авторских свидетельства, семь методических рекомендаций, восемь учебных пособий и пять методических указаний.

Научные интересы профессора Псядло охватывали использование программно-аппаратных технологий в психодиагностике, профориентации и профессиональном психологическом отборе. Он был автором разработок научно обоснованных комплексов для оценки психофизиологической профессиональной пригодности, биологически активного возраста, возрастного когнитивного потенциала, соматического статуса и физического здоровья.

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