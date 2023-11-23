Ушел из жизни известный украинский актер Александр Крыжановский

Печальную новость сообщил Театр на Печерске:

«Сегодня мы осиротели… Наш Александр Владимирович умер. Выражаем глубочайшие соболезнования жене, Тамаре Александровне и сыну Владимиру».

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Сын актера Владимир сообщил, что смерть актера наступила вечером 21 ноября от болезни сердца.

«Мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни — Театр на Печерске. Дату и время сообщим позже» — написал он.

Александр Крыжановский родился 13 октября 1957 года в Киеве. С 1975 г. учился на актерском факультете Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1981 году окончил аспирантуру. В 1987-1991 годах учился в Школе драматического искусства, режиссерского факультета ГИТИСа. Работал в Молодом театре и театре на Подоле.

С 1999 года – режиссер и художественный руководитель Нового драматического театра на Печерске.

В 2018 году Александр Крыжановский получил звание «Заслуженный артист Украины». В его наследии — десятки режиссерских работ, более 60 ролей в фильмах и сериалах, а также театральных спектаклях.

Его известные роли: «Пепел Феникса», «Возвращение Мухтара», «За все тебе спасибо», «Золотые парни», «Райские птицы», «Сила тяготения», «Брат за брата», «СБУ. Спецоперация», «Матч «, Жизнь после жизни», «Мажор», Нюхач», «Несокрушимая», «Дом на холодном ключе», «Перекресток», «По законам военного времени», «Я заплачу завтра», «Наследница поневоле», «Кровь ангела».

С начала полномасштабного вторжения россии Алексанжр Крыжановский вместе с актерами театра присоединился к работе гуманитарного штаба Печерского района. Он оказывал постоянную помощь нацгвардейцам, которые в марте 2022 года несли вахту на блокпостах Печерского района.