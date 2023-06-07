В Одессе депутат горсовета призвал не платить парковщикам в жилетах: почему?

В Одессе глава государственной комиссии Одесского горсовета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов призвал одесситов и гостей города за парковку не платить наличными парковщикам и заявил, что это незаконно. Об этом депутат написал на своей странице в фейсбуке.

Петр Обухов отмечает, что все парковщики в Одессе – это так называемые «черные парковщики», которые работают незаконно.

Суд отменил тарифы на парковку, которые были приняты в прошлом году. Очевидно кому-то не нравится прозрачная система, при которой все доходы от парковки идут в бюджет, —

рассказал депутат Одесского городского совета.

Напомним, что еще в 2022 году глава «Ассоциации автомобилистов Одесской области» Сергей Степовик обратился в суд с требованием признать тариф противоправным, в том числе из-за того, что вместо запланированных 1 409 платных площадок, мэрия обустроила только 70, поэтому и цена за парковку оказалась высокой. Суд организация выиграла и в Одессе законная оплата за парковку исключительно через паркоматы.

Что интересно, стоимость парковки в разрешенных местах – 20 гривен за 1 час, а вот «черные парковщики» берут в общей сложности 20 грн. Но если вы припаркуетесь в неположенном месте – штраф за парковку – 340 грн (170 грн, если его успеете оплатить в первые 10 суток с момента вынесения постановления). Поэтому если эти 20 грн за час уходят в местный бюджет, это гораздо лучше, чем в кишеню тому, кто стоит за «черными парковщиками».

Также Петр Обухов рассказал, что

Городские власти разрабатывают новое решение о тарифах. У черных парковщиков ничего не вышло в Киеве и Днепре. Ничего не получится и в Одессе.

Ранее Петр Обухов призвал вызвать полицию, если с вас за парковку начнут требовать деньги «черные парковщики» в жилетах и не платить таким сомнительным лицам деньги вообще.

Напомним, что на улице Екатерининской в Одессе изменилась схема дорожного движения.

Фото: Петр Обухов