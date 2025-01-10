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Вулицю в Одесі перейменували на честь загиблого героя

Вулицю в Одесі перейменували на честь загиблого героя

В Одесі перейменували вулицю Маршала Бабаджаняна на честь загиблого військовослужбовця Івана Фунтового, уродженця Кілійської громади. Про це повідомляє Одеська Обласна адміністрація.

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Іван Фунтовий народився 2 вересня 1978 року в селі Трудове Кілійської громади Ізмаїльського району. Понад двадцять років він працював приватним підприємцем на Старокінному ринку в Одесі, де також очолював громадську організацію, що захищала права малого та середнього бізнесу. У його житті було чимало ініціатив: від волонтерської допомоги до роботи над пошуком зниклих дітей через платформу «911».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Фунтовий організував волонтерський штаб на Старокінному ринку для допомоги українським захисникам. У квітні 2022 року він вступив до 35-ї окремої бригади морської піхоти, де очолив відділення протитанкових керованих ракет. Іван загинув 19 серпня 2022 року під час боїв за Херсонщину в районі села Лозове. Героя поховали в його рідному селі.

На честь Івана Фунтового встановлено меморіальні дошки в Одесі та в селі Трудове. Вулиця в Одесі, що мала ім’я Маршала Бабаджаняна, тепер увічнює пам’ять цього героя.

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