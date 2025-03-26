Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Компания продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после кибератаки и рассчитывает выйти на финишную прямую уже в ближайшее время.

“Кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Помощники — вокзальные «ангелы» — тоже на дежурстве и готовы вам помочь. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты — 26 и 27 марта”, — отметили в «Укрзализныци».

Пассажирам рекомендуют по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

Билеты на международные поезда также разрешено покупать в кассах.

Тем, кто приобрел железнодорожный билет через сайт или приложение заранее и не может его скачать, советуют:

проверить электронную почту – там должно быть письмо с продублированным PDF-билетом;

приходить на посадку в поезд, желательно минимум за 20 минут до отправления.

Напомним, 23 марта онлайн-системы «Укрзализныци» подверглись масштабной целевой кибератаке. Это сделало невозможной покупку билетов на поезда через сайт или приложение. Несмотря на это, все поезда следуют по графику.

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