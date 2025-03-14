Как пояснили в компании, изменения связаны с масштабными работами по прокладке евроколеи между Чопом и Ужгородом.

Временные изменения внесены в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье:

До/с станции Мукачево с 31 марта до 31 июля будут курсировать поезда:

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 38/37 Одесса — Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава — Ужгород.

До/с станции Чоп будут курсировать поезда:

№ 81/82 Киев — Ужгород (с 31 марта по 31 июля);

№ 749/750 Киев — Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);

№ 829/830 Львов — Ужгород (с 1 апреля до 31 июля).

До/с станции Ужгород с 31 марта до 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев — Чоп.

При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого Укрзализныця с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:

№ 4/3 Запорожье — Ужгород;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 45/46 Харьков — Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцк — Ужгород.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» ускоряет поезда до Одессы и добавляет новые остановки.

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