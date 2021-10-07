«Укрзалізниця» запустит 4 новых поезда в Одессу и еще 18 по стране

Сегодня в «Укрзалізниці» представили планы компании на 2022 год. Среди прочего они предусматривают запуск четырех новых составов в Одессу: из Хуста, Лисичанска, Чернигова и Рахова
Помимо четырех одесских составов, железнодорожный монополист представил еще 18 других, которые соединят разные города страны.
22 новых внутренних маршрута начнут работать с 12 декабря.
Южное направление:
- Поезд 76/75 «Одесса — Рахов» ежедневно отправляться из Одессы в 14:15 и прибывать в Рахов в 8:29. В обратном направлении он завертится в 13:26 из Рахова и прибывать в Одессу в 8:11.
- Поезд 203/204 «Чернигов — Одесса» (через Киев и Винницу) ежедневно отправляться из Чернигова в 21:50 и прибывать в Одессу в 11:25. В обратном направлении он завертится в 13:38 из Одессы и прибывать в Чернигов в 4:03.
- Среди них — два маршрута «Киев — Херсон». Первый поезд 52/51 ежедневно отправляться из Киева в 23:40 и прибывать в Херсон в 7:37. В обратном направлении он завертится в 23:13 из Херсона и прибывать в Киев в 7:04.
- «Региональный экспресс» 751/752 ежедневно отправляться из Киева в 14:15 и прибывать в Херсон в 22:27. В обратном направлении он завертится в 9:13 из Херсона и прибывать в Киев в 17:05.
- Поезд 134/133 «Николаев — Черновцы» (через Кривой Рог, Винницу, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск) ежедневно отправляться из Николаева в 18:30 и прибывать в Черновцы в 22:02. В обратном направлении он завертится в 2:06 и прибывать в Николаев в 5:53.
- Поезд 187/188 «Ковель — Николаев» (через Луцк, Кривой Рог, Херсон) ежедневно отправляться из Ковеля в 10:14 и прибывать в Николаев в 10:13. В обратном направлении он завертится в 14:34 и прибывать в Ковель в 13:34.
- Поезд 249/250 «Кременчуг, Полтава — Бердянск» (через Харьков) будет отправляться через день из Кременчуга в 16:40, из Полтавы в 18: 21-18: 51, из Харькова — в 21: 12-21: 53 и прибывать в Бердянска в 6:58. В обратном направлении он завертится в 19:32 и прибывать в Харьков в 4: 50-5: 30 в Полтаву в 8: 18-8: 48, в Кременчка — в 10:22.
- Поезд 185/186 «Львов — Бердянск» (через Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Днепр, Запорожье) будет отправляться через день из Львова в 10:55 и прибывать в Бердянск в 13:00. В обратном направлении он завертится в 15:05 и прибывать во Львов в 15:40.
На восточном направлении будет семь новых маршрутов:
- 89/90 «Одесса — Лисичанск» отправляться через день из Одессы в 19:20 и прибывать в Лисичанска в 15:34. В обратном направлении он завертится в 17:04 и прибывать в Одессу в 11:47;
- 67/68 «Мариуполь — Львов» будет отправляться через день из Мариуполя в 13:15 и прибывать во Львов в 17:42. В обратном направлении он завертится в 23:57 и прибывать в Мариуполь в 5:32;
- 104/103 «Киев — Мариуполь» будет отправляться по указанию из Киева в 15:40 и прибывать в Мариуполь в 10:51. В обратном направлении он завертится в 19:14 и прибывать в Киев в 13:33;
- 112/111 «Киев — Авдеевка» отправляться через день из Киева в 20:01 и прибывать в Авдеевки в 9:20. В обратном направлении он завертится в 21:45 и прибывать в Киев в 11:04;
- 13/114 «Львов — Бахмут» (через Киев, Харьков) будет отправляться через день из Львова в 13:11 и прибывать в Бахмута в 18:55. В обратном направлении он завертится в 23:25 и прибывать во Львов в 5:38;
- 793/794 «Харьков — Днепр, Кривой Рог» ( «Харьков — Днепр» ежедневно, Кривой Рог по дням) будет отправляться из Харькова в 6:45 и прибывать к Днепру в 10:31 — 10:51, в Кривой Рог в 13: 27. В обратном направлении он завертится в 15:36 из Кривого Рога и в 18:13 — 18:33 с Днепра и прибывать в Харьков в 22:21;
- 795/796 «Днепр — Харьков, Бахмут» ( «Днепр — Харьков» ежедневно, Бахмут по дням) будет отправляться из Днепра в 6:23 и прибывать в Харьков в 10:07 — 10:30, в Бахмута в 14:18. В обратном направлении он завертится в 15:18 с Бахмута и в 19:04 — 19:27 из Харькова и прибывать к Днепру в 23:21.
На западном направлении будет также семь новых маршрутов:
- 25/26 «Одесса — Хуст» (через день, расписание уточняется);
- 5/6 «Мариуполь — Ворохта (Рахов)» отправляться через день из Мариуполя в 8-08 и прибывать в Ворохту в 10-04. В обратном направлении он завертится в 14-02 и прибывать в Мариуполь в 17-26;
- 39/40 «Киев — Рахов» отправляться ежедневно из Киева в 19:38 и прибывать в Рахова в 9:58. В обратном направлении он завертится в 18:38 и прибывать в Киев в 8:40;
- 55/56 «Киев — Яремче» будет отправляться ежедневно из Киева в 15:02 и прибывать в Яремче в 4:32. В обратном направлении он завертится в 16:03 и прибывать в Киев в 6:40;
- 59/60 «Киев — Чоп» будет отправляться ежедневно из Киева в 20:21 и прибывать в Чоп в 12:33. В обратном направлении он завертится в 15:00 и прибывать в Киев в 9:15;
- 57/58 «Киев — Ясиня» отправляться ежедневно из Киева в 20:21 и прибывать в Ясина в 13:20. В обратном направлении он завертится в 14:47 и прибывать в Киев в 9:15;
- 149/150 «Полтава — Черновцы» (через Киев, Львов, Ивано-Франнкивськ по указанию) будет отправляться ежедневно из Полтавы в 15:23 и прибывать в Черновцы в 12:30. В обратном направлении он завертится в 14:13 и прибывать в Полтаву в 10:40.
Кроме того из Украины за границу будут следовать такие международные поезда:
- № 36/35 Одесса – Пшемысль;
- № 31/32 Киев — Минск — Вильнюс – Рига;
- Беспересадочные вагоны № 21/431, № 22/432 Киев — Вена курсируют круглый год ежедневно, 23/433 Киев — Вена курсирует в дни повышенного пассажиропотока в составах поездов № 749/145/32519 / 140-147 / 32510/146/750;
- № 19/20, 27/28 Львов – Пшемысль;
- № 51/52 Львов — Вроцлав, с беспересадочный вагон Киев — Вроцлав, который курсирует в составе поездов № 749 / 51-52 / 750 с пересадкой на станции Львов;
- № 67/68 Киев – Варшава;
- № 90/89, 705/706, 715/716 Киев – Пшемысль;
- № 34/33 Будапешт – Мукачево;
- № 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь – Чоп;
- № 32512/32517 Захонь — Мукачево / Чоп – Захонь;
- № 32521 Мукачево – Захонь;
- № 960/961, № 962/963 Кошице – Мукачево;
- № 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;
- № 8861/8862 Кошице — Чоп
Также сообщается, что в новом графике движения добавили две пары поездов:
№ 19/20 Львов — Пшемысль
№ 27/28 Львов — Пшемысль
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