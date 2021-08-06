Новости Одессы и Одесской области

Из Киева в Одессу отправится «элитный» поезд

Из Киева в Одессу отправится «элитный» поезд

С 9 августа между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный поезд.

Как сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця», поезд №287/288 Киев – Одесса будет отправляться через день до нечетным числам до конца лета: из Киева – в 00:55, а обратно из Одессы – в 13:33. 21 августа рейс отложат до техническим причинам.

Также отмечается, что поезд будет состоять исключительно из вагонов класса RIC (так называется международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким, так и по широким путям). В каждом купе поезда предусмотрен рукомойник, также в вагоне имеется пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабина.

Места будут продаваться до принципу СВ – два пассажира на купе.

Цены на билеты стартуют от 807 грн.

Ранее «Укрзалізниця» назначила дополнительные ночные поезда из Одессы во Львов, Харьков и Запорожье.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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