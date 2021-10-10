«Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда из Одессы на праздничные выходные

Компания «Укрзалізниця» назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины в период с 12 по 18 октября.
В частности, 6 поездов отправятся в западном направлении, 2 поезда – в восточном, 4 поезда – в южном, и еще 3 дополнительных поезда свяжут города-миллионники Харьков, Одессу и Львов, сообщает пресс-служба перевозчика.
Поезда из Одессы:
- поезд №204/203 Одесса – Киев отправится из Одессы 12 октября, а в обратном направлении из столицы – 13 октября;
- поезд №268/203 Одесса – Киев отправится из Одессы 17 октября;
- поезд №241/242 Харьков – Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы – 14 и 17 октября);
- поезд №168/167 Львов – Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
Кроме того, на праздничные дни «Укрзалізниця» назначает такие дополнительные рейсы:
- поезд №26/25 Одесса – Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска);
- поезд №136/135 Черновцы – Одесса (отправление из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября).
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