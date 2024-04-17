Украинское спутниковое ТВ взломали: что показывают телезрителям в Одесской области

Об этом сообщает медиахолдинг «1+1» в facebook.

«Друзья, сегодня, 17 апреля, фактически параллельно с циничной атакой на мирный Чернигов, состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где транслируются 39 телеканалов, среди которых и собственные и партнерские телеканалы 1+1 media, в частности 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2 Телеканал, Телеканал ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, KVARTAL TV и другие», — говорится в сообщении.

О взломе спутникового ТВ сообщают также телеграм-каналы.

Отмечается, что сейчас трансляция временно приостановлена до устранения проблемы.

В «1+1» отметили, что все эти действия рф совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине и рекомендуют зрителям смотреть эфиры на сайтах или в YouTube.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление миллиардов, предназначенных на финансирование телемарафона и канала FreeДом, на потребности военных.