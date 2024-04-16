Деньги на ВСУ вместо телемарафона: что ответил Шмыгаль на петицию

Об этом говорится в ответе премьер-министра на соответствующую петицию.

Сама петиция появилась на сайте Кабмина 17 января. По состоянию на 15 апреля она набрала 29 562 голоса.

Авторы петиции отметили, что телемарафоны «Единые новости» и “FreeДом” являются чрезвычайно дорогими для государственного бюджета.

«За два года войны на них было потрачено 2,13 млрд грн. За эту сумму можно было бы купить 21 515 квадрокоптеров DJI Mavic 3 или 4000 пикапов в хорошем состоянии. На 2024 год на финансирование телемарафонов уже заложили почти 2 млрд гривен», — говорится в обращении.

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В ответе украинского премьера говорится, что «перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не является целесообразным».

По словам Шмыгаля, обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны и составляющей противодействия военной агрессии рф против Украины.

Кроме того, Шмыгаль в своем ответе заявил, что правительство «системно» проводит работу по обеспечению ВСУ «материально-техническими и другими ресурсами». В том числе, по словам Шмыгаля, на это направляют международную помощь. Никаких цифр и подсчетов в своем ответе украинцам Шмыгаль не предоставил.

Что известно о телемарафоне «Единые новости»

Общенациональный информационный телемарафон «Единые новости» был запущен 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Для участия в марафоне в феврале объединились ведущие медиагруппы и телеканалы: Суспільне, 1+1, «ТРК Украина» («Украина 24»), ICTV/СТБ, «Рада» и «Интер».

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 4 — 10 декабря 2023 года, телемарафону доверяют менее половины украинцев, а именно — 43%.

В течение 5-10 февраля 2024 года КМИС провел очередной опрос о доверии украинцев к телемарафону, согласно которому телепроекту не доверяют — 47% опрошенных.

Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило телеканалам, участвующим в телемарафоне «Единые новости», их критическую важность для экономического функционирования и обеспечения жизненной деятельности населения в важный период. Это означает, что работникам телеканалов сохранено бронирование от мобилизации.

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