Спутник раскодируют: какие телеканалы вернут украинцам в бесплатный эфир?

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих украинских медиагрупп. Им удалось договориться о запуске незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов. Что и когда бесплатно смогут смотреть жители страны?

По словам президента, люди жалуются, что не могут смотреть украинские каналы, а альтернативой для них стало российское телевидение, которое спутник ловит в открытом доступе.

— Тогда они «глушили» наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас им даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить. Вы сами отключились, — отметил Президент Владимир Зеленский.

Поэтому власти и телеменеджеры пришли к некоему компромиссу: не полностью раскодировать спутник, а запустить четыре международные версии национальных телеканалов. Таким образом, для тех, кто смотрит спутниковое ТВ, 2 года в свободном доступе будут доступны телеканалы «1+1 International», «Интер +», «Украина 24». Эти три международные версии каналов уже вещают на спутнике.

В свою очередь «StarLightMedia» создаст новый международный канал, куда войдут проекты Нового, ICTV, СТБ (название нового канала пока не озвучено).

Запуск незакодированных спутниковых каналов должны осуществить до 16 марта.

Кроме того, операторы спутникового вещания «Xtra TV» и «Viasat» должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения.

Фото: telekritika.ua

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