Новини Одеси та Одеської області

Українське супутникове ТБ зламали: що показують телеглядачам в Одеській області

Українське супутникове ТБ зламали: що показують телеглядачам в Одеській області

Сьогодні, 17 квітня, росіяни зламали українське супутникове телебачення і транслюють свою пропаганду. Фахівці оперативно відновлюють сигнал.

Про це повідомляє медіахолдинг “1+1” у facebook.

“Друзі, сьогодні, 17 квітня, фактично паралельно з цинічною атакою на мирний Чернігів, відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де транслюються 39 телеканалів, серед яких і власні та партнерські телеканали 1+1 media, зокрема 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2 Телеканал, Телеканал ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, KVARTAL TV та інші”, – йдеться у повідомленні.

Про злам супутникового ТБ повідомляють також телеграм-канали.


Зазначається, що наразі трансляцію тимчасово призупинено до усунення проблеми.

В “1+1” зазначили, що всі ці дії рф вчиняє з метою дестабілізації ситуації в Україні та рекомендують глядачам дивитися ефіри на сайтах або в YouTube.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення мільярдів, призначених на фінансування телемарафону і каналу FreeДом, на потреби військових.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk