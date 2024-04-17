Українське супутникове ТБ зламали: що показують телеглядачам в Одеській області

Про це повідомляє медіахолдинг “1+1” у facebook.

“Друзі, сьогодні, 17 квітня, фактично паралельно з цинічною атакою на мирний Чернігів, відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H, де транслюються 39 телеканалів, серед яких і власні та партнерські телеканали 1+1 media, зокрема 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2 Телеканал, Телеканал ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, KVARTAL TV та інші”, – йдеться у повідомленні.

Про злам супутникового ТБ повідомляють також телеграм-канали.



Зазначається, що наразі трансляцію тимчасово призупинено до усунення проблеми.

В “1+1” зазначили, що всі ці дії рф вчиняє з метою дестабілізації ситуації в Україні та рекомендують глядачам дивитися ефіри на сайтах або в YouTube.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення мільярдів, призначених на фінансування телемарафону і каналу FreeДом, на потреби військових.