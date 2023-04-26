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Украинское Дунайское Пароходство планирует модернизировать флот

Украинское Дунайское Пароходство планирует модернизировать флот

По приглашению европейских коллег делегация Украинского Дунайского Пароходства из Одесской области посетила известную австрийскую судоверфь Österreichische Schiffswerften AG (ÖSWAG). Об этом сообщает сайт УДП.

«ÖSWAG» — судостроительная компания, расположенная в Линце на Дунае, что на севере Австрии. Именно эта компания готова принять участие в модернизации флота Дунайского пароходства.

Представители Украины и Австрии провели совместную встречу, на которой определили оптимальные варианты модернизации УДП. Учитывая состояние флота, наиболее подходящий вариант – на базе старых корпусов, прекрасно сохранившихся на сегодняшний день, создать современные суда с новыми двигателями, автоматизированной системой управления, новыми каютами для экипажа и т. д.

УДП

Отметим, что австрийская компания «ОСВАГ» во времена бывшего Советского Союза построила немало судов флота и сохранила эти проекты. В настоящее время они готовы создать детализированный список работ, материалов, оборудования для выполнения модернизации. Это позволит понять, какой объем работ можно выполнить в Украине и сформировать ориентировочный бюджет.

Есть правда одно «но», что беспокоит европейцев – это война в Украине. Но есть и опасения по поводу инвестиционного климата. Европейский бизнес достаточно хорошо осведомлен о том, какие риски сопровождают инвестиционные проекты в нашей стране. Никто не заинтересован в репутационных рисках. Для европейцев важно услышать, что и сам проект, и его участники будут защищены от произвола правоохранительных структур.

«ОСВАГ» действительно имеет уникальную экспертизу, сверхсовременное производство, мощное конструкторское бюро. А главное – желание нам помочь. Но мы обязательно проведем переговоры с другими судостроителями. Чтобы услышать все предложения и выбрать самое лучшее», — прокомментировали событие в УДП.

И действительно, на сегодняшний день для УДП единственный выход, чтобы можно было конкурировать с мировыми компаниями – это модернизировать флот.

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Фото: Сайт УДП

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Редакция ПРОФИЛЬ

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