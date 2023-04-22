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У порта в Одесской области новый владелец: какая судьба ждет предприятие

У порта в Одесской области новый владелец: какая судьба ждет предприятие

Какая судьба ждет недавно приватизированный в Одесской области порт “Усть-Дунайск”, рассказали в Фонде государственного имущества Украины.

Там сообщили, что это первый в истории Украины морской порт, который был приватизирован и компания, которая его приобрела, планирует предприятие модернизировать. 

17 января 2023 года ООО «Эликсир Украина», производитель минеральных удобрений, выиграло аукцион по приватизации ГП «Усть-Дунайский морской торговый порт».

В процессе торгов цена выросла с 60 до 201 миллиона гривен. На порт претендовали восемь потенциальных покупателей. 

В перспективе компания планирует увеличить объемы перевалки, создать рабочие места для технических специалистов, модернизировать инфраструктуру порта, построить зерновой терминал на 50 тыс. тонн.

Но прежде покупателю необходимо согласовать переход права собственности с Антимонопольным комитетом.

В ближайшее время основными грузами для перевалки останутся зерно и удобрения, но покупатель планирует расширить номенклатуру грузов.

А в долгосрочной перспективе «Эликсир Украина» озвучивает амбициозные планы соединить реки Дунай и Днепр водными путями, чтобы разгрузить автодороги Украины.

Ранее “Одесская Жизнь” писала, что решение государства приватизировать порт “Усть-Дунайск” было довольно странным. Предприятие приносило прибыль и наращивало объемы переработки грузов.

При этом судьба приватизации другого порта в Одесской области, Белгород-Днестровского, совсем другая. Предприятие смогли продать лишь со второй попытки. Покупатель заплатил за активы порта 220 миллионов гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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