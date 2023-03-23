Одесская область: возле порта в Измаиле столкнулись 3 судна

Вечером среды, 22 марта, в Одесской области, на Дунае, возле морского вокзала Измаила, произошло столкновение трех судов.

Как сообщает местный ресурс Izmail Now, около 19:00 часов морское судно GALA A под флагом Панамы, стоя на якоре, навалилось на речное пришвартованное судно Liberty, которое в свою очередь столкнулось с катером «Пилигрим».

В результате был поврежден понтон морского вокзала.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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