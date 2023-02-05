Как спасали румынское судно в Одесской области: подробности

Из затопленной в порту Рени баржи с зерном откачали воду и вернули ей плавучесть.

Об этом сообщили в Администрации морских торговых портов Украины.

По информации государственного предприятия «АМПУ», 04 февраля службами их Ренийского филиала была получена информация, что на барже «JOKOR-3» (1907 г.), флаг Румынии, есть подозрение на ее водотечность.

После обследования баржи информация подтвердилась. На место происшествия был направлен т/х «Смелый» для откачки воды.

За плавучесть суда сражались всю ночь.

По состоянию на 05 февраля: вода из трюма откачана, судно выровнялось и не утонуло. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж производит небольшой ремонт.

Пострадавших нет.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что румынская баржа, предназначенная для перевозки зерна, затонула в порту Рени (Одесская область) 4 февраля во время загрузки.

Фото Администрации морских торговых портов Украины