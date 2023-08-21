Новости Одессы и Одесской области

Украинский загранпаспорт признан одним из лучших в мире: куда по нему можно поехать

Украинский загранпаспорт признан одним из лучших в мире: куда по нему можно поехать

Загранпаспорт Украины занял не самое последнее, 30-е, место в рейтинге паспортов мира. Соответствующий индекс паспортов опубликовала международная консалтинговая компания по вопросам гражданства и проживания Henley & Partners.

По данным компании, которые приводятся на сайте Henley & Partners, по сравнению с прошлогодними показателями украинский паспорт поднялся на четыре позиции и сейчас разделяет 30-е место с документом Гренады и Сент-Люсии.

Также стоит отметить, что в настоящее время Украина имеет безвизовый режим со 146 странами, что на три государства больше, чем годом ранее.

В рейтинг самых влиятельных загранпаспортов вошли такие страны:

  • Сингапур (192 страны);
  • Италия и Германия (190);
  • Финляндия, Франция, Швеция и Япония (189);
  • Дания, Ирландия, Нидерланды и Великобритания (188);
  • Чехия, Норвегия, Швейцария и Португалия (187);
  • Венгрия и Польша (186);
  • Канада и Греция (185);
  • Литва и США (184);
  • Латвия, Словакия и Словения (183);
  • Эстония и Исландия (182).

Паспорт российской федерации (115) занял 49 место, а Китая (80) – 63 место.

Последние места в рейтинге заняли Сирия (30 стран), Ирак (29) и Афганистан (27).

The Henley Passport Index – глобальный рейтинг стран, измеряющий степень свободы передвижения по миру их граждан. С 2005 года рейтинг привлекательности паспортов создает международная консалтинговая компания Henley & Partners. Компания оценивает документы в 199 странах.

Для формирования рейтинга Henley & Partners использует базу Timatic, которая собирает данные о паспортных, визовых и таможенных требованиях каждой страны и территории. Страны, с паспортами которых граждане получают больше препятствий во время путешествий, получают самые низкие баллы в индексе, и наоборот.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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