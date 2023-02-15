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Можно ли пересылать паспорта за границу?

Можно ли пересылать паспорта за границу?

Депортация жителей Украины с временно оккупированных территорий в россию стала масштабным явлением. При этом украинские граждане часто остаются без документов, что осложняет пересечение границы при попытках выехать в другие страны.

Кабинет Министров недавно принял постановление, которое позволит обеспечить проездными документами украинцев – как депортированных, так и выехавших в третьи страны – для их возвращения на родину. В частности, нашим гражданам разрешили отправлять загранпаспорта и внутренние паспорта по почте. Правило касается только международных отправлений.

Также в постановлении идет речь об удостоверении лица на возвращение в Украину. Это документ, который подтверждает гражданство Украины и дает право на въезд в страну при отсутствии паспорта.

Разрешение на пересылку такого удостоверения, а также внутреннего паспорта будет действовать только во время военного положения. После его отмены правила станут прежними.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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