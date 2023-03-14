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Кому и в каких случаях нужно обменивать загранпаспорт

Кому и в каких случаях нужно обменивать загранпаспорт

Загранпаспорт важный документ. Во время войны он позволяет украинцам без проблем выехать заграницу в поисках убежища, а в мирное время — путешествовать. Но очень часто мы не обращаем внимание, на указанную в нем информацию и забываем о его сроке действия. Все это может привести к недействительности документа.

В каких случаях нужно обменять загранпаспорт

Государственная миграционная служба напоминает о необходимости своевременно обменять загранпаспорт, если:

  • изменилась информация в паспорте, вы или ваш близкий сменил фамилию, имя, отчество, дату рождения, в том числе написанные латинскими буквами;
  • обнаружили ошибки в информации;
  • истек срок действия паспорта;
  • непригодность паспорта для дальнейшего использования.

Данные условия также касаются тех, кто в качестве внутреннего паспорта Украины использует ID-карту.

Обращайте внимание на латиницу в паспорте

id карта паспорт украины

Очень важно, чтобы все ваши документы оформленные на латинице, соответствовали латинице загранпаспорта. Например, если вы получили новый загранпаспорт и написание ФИО в нем отличается от написания в ID-карте, тогда сразу нужно обменять ID-карту. На это дается месяц, иначе документ не будет действительным.

Какой срок действия у загранпаспорта и ID-карты

Паспорт гражданина Украины в форме карточки лицам от 14 до 18 лет выдается на 4 года.

Украинцам, которым исполнилось 18 лет, ID-паспорт выдается на 10 лет. Срок действия загранпаспорта нужно продолжать каждые 5 лет, биометрического — каждые 10 лет.  

Как проверить срок годности своего документа

проверка паспорта

Проверить действительность своего загранпаспорта, внутреннего паспорта, ID-карты, и другие документы, вы можете автоматически на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Все, что для это  необходимо — заполнить соответствующую форму и указать серию, номер и дату выдачи документа.

Звоните в ЦНАП

Если у вас возникли вопросы или вы хотите обменять свой паспорт, звоните в одесский Центр предоставления административных услуг по номеру 15-35 или (048) 705-55-55. 

Или на «горячую линию» Государственной миграционной службы в Одесской области — (048) 705-31-68.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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