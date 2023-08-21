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Український закордонний паспорт визнаний одним із найкращих у світі: куди по ньому можна поїхати

Український закордонний паспорт визнаний одним із найкращих у світі: куди по ньому можна поїхати

Закордонний паспорт України посів не останнє, 30-те місце в рейтингу паспортів світу. Відповідний індекс паспортів опублікувала міжнародна консалтингова компанія з питань громадянства та проживання Henley & Partners.

За даними компанії, що наводяться на сайті Henley & Partners, порівняно з минулорічними показниками український паспорт піднявся на чотири позиції і зараз розділяє 30-е місце з документом Гренади та Сент-Люсії.

Також варто зазначити, що в даний час Україна має безвізовий режим зі 146 країнами, що на три держави більше, ніж роком раніше.

До рейтингу найвпливовіших закордонних паспортів увійшли такі країни:

  • Сінгапур (192 країни);
  • Італія та Німеччина (190);
  • Фінляндія, Франція, Швеція та Японія (189);
  • Данія, Ірландія, Нідерланди та Великобританія (188);
  • Чехія, Норвегія, Швейцарія та Португалія (187);
  • Угорщина та Польща (186);
  • Канада та Греція (185);
  • Литва та США (184);
  • Латвія, Словаччина та Словенія (183);
  • Естонія та Ісландія (182).

Паспорт Російської Федерації (115) посів 49 місце, а Китаю (80) – 63 місце.

Останні місця у рейтингу посіли Сирія (30 країн), Ірак (29) та Афганістан (27).

The Henley Passport Index – глобальний рейтинг країн, що вимірює ступінь свободи пересування світом їхніх громадян. З 2005 року рейтинг привабливості паспортів створює міжнародна консалтингова компанія Henley & Партнери. Компанія оцінює документи у 199 країнах.

Для формування рейтингу Henley & Partners використовує базу Timatic, яка збирає дані про паспортні, візові та митні вимоги кожної країни та території. Країни, з паспортами яких громадяни отримують більше перешкод під час подорожей, отримують найнижчі бали в індексі та навпаки.

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