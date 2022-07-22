Как в Одессе восстановить паспорт в военное время?

Что делать в условиях войны, если паспорт (внутренний или заграничный) был утерян, уничтожен, поврежден или его украли? В первую очередь следует подать соответствующее заявление в полицию. А потом – обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для восстановления документа. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни».

Как восстановить гражданский паспорт?

Подать заявление о предоставлении административной услуги, образец которого можно найти на сайте cnap.odessa.ua в разделе «Паспортные услуги».

Также нужно предъявить следующие документы:

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи паспорта);

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

документы, подтверждающие уплату административного сбора и государственной пошлины, либо оригинал документа об освобождении от их уплаты;

документы, подтверждающие предоставление льгот для лиц, освобожденных от оплаты части стоимости административной услуги;

документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии следующих документов: о месте проживания, о рождении детей, о браке и расторжении брака, об изменении имени, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц);

заявление и документ, подтверждающий смену транслитерации;

любой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП).

Стоимость услуги:

обычный паспорт – 372 грн (20 дней и больше);

(20 дней и больше); обычный льготный паспорт – 283,8 грн (20 дней и больше);

(20 дней и больше); срочный паспорт – 498 грн (10 дней и больше);

(10 дней и больше); срочный льготный паспорт – 321,6 грн (10 дней и больше).

Если идентификационный код тоже утерян?

Идентификационный код налогоплательщика тоже можно восстановить, а точнее – получить его дубликат. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления админуслуг или в налоговую службу.

Как восстановить загранпаспорт?

Подать заявление о предоставлении административной услуги, образец которого можно найти на сайте cnap.odessa.ua в разделе «Паспортные услуги», после чего предъявить следующие документы:

документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;

документы, подтверждающие предоставление льгот для лиц, освобожденных от оплаты части стоимости государственной услуги;

паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий полномочия лица в качестве законного представителя;

заявление об оформлении паспорта для выезда за границу в связи с его утерей или кражей;

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи паспорта для выезда за границу на территории Украины);

документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми паспорт для выезда за границу подлежит обмену;

заявление и документ, подтверждающий смену транслитерации;

одну цветную фотографию для внесения оцифрованного образа лица гражданина, не достигшего 12-летнего возраста.

идентификационный код (РНОКПП).

Стоимость услуги:

обычный загранпаспорт – 733 грн (20 дней и больше);

(20 дней и больше); обычный льготный загранпаспорт – 486,6 грн (20 дней и больше);

(20 дней и больше); срочный загранпаспорт – 1085 грн (7 дней и больше);

(7 дней и больше); срочный льготный загранпаспорт – 592,20 грн (7 дней и больше).

Как быть, пока нет паспорта?

Кроме паспорта гражданина Украины для идентификации личности подходит водительское удостоверение. Также согласно Закону «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые удостоверяют личность или специальный статус» гражданам Украины можно использовать электронный паспорт (внутренний и заграничный) в приложении «Дія». Электронный документ можно предъявлять в органах государственной власти, полиции и на блокпостах.

Кстати, напомним: запись на получение паспортных услуг в Одессе в августе прекращена. Записаться можно будет на сентябрь.

Фото: Фокус, DW и 24 канал