fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Украинский театр не закроют: Одесский облсовет выделил средства на пожаробезопасность

Украинский театр не закроют: Одесский облсовет выделил средства на пожаробезопасность

Депутаты областного совета проголосовали за выделение 3 миллионов гривен на устранение нарушений противопожарной безопасности в Одесском академическом украинском театре им. Василько.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, в здании театра, который является памятником архитектуры, установят специальные противопожарные системы.

«Это важнейший вопрос для поддержки культуры в Одесской области. Я приветствую решение депутатов и благодарю каждого, кто прилагал усилия для сохранения театра. Также приглашаю одесситов на спектакли заведения. Театр должен работать», – заявил глава обладминистрации Максим Куцый.

Напомним, Украинский театр был под угрозой закрытия из-за несоблюдения правил пожаробезопасности. Это вызвало большой резонанс в обществе.

Фото: odessa.travel.org

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить