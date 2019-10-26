Украинский театр не закроют: Одесский облсовет выделил средства на пожаробезопасность

Депутаты областного совета проголосовали за выделение 3 миллионов гривен на устранение нарушений противопожарной безопасности в Одесском академическом украинском театре им. Василько.
Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, в здании театра, который является памятником архитектуры, установят специальные противопожарные системы.
«Это важнейший вопрос для поддержки культуры в Одесской области. Я приветствую решение депутатов и благодарю каждого, кто прилагал усилия для сохранения театра. Также приглашаю одесситов на спектакли заведения. Театр должен работать», – заявил глава обладминистрации Максим Куцый.
Напомним, Украинский театр был под угрозой закрытия из-за несоблюдения правил пожаробезопасности. Это вызвало большой резонанс в обществе.
Фото: odessa.travel.org