Украинский театр не закроют: Одесский облсовет выделил средства на пожаробезопасность

Без дыма и огня: что происходит в Украинском театре Одессы? О дыме и огне — это сегодня для Одесского украинского музыкально-драматического театра им. В.Василько не просто актуально. Ну, в самом деле, топ-тема: в театре чрезвычайниками обнаружено аж 56 нарушений противопожарной безопасности. ПОДРОБНЕЕ

Украинский театр под угрозой закрытия: как помочь Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им.Василька оказался на грани закрытия. Все дело в недочетах пожарной безопасности в здании. По итогам проверки ГСЧС, таковых в театре оказалось 56. Однако, по информации коллектива учреждения, 53 из них уже устранены. ПОДРОБНЕЕ