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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе суд постановил закрыть украинский театр: коллектив просит о помощи

В Одессе суд постановил закрыть украинский театр: коллектив просит о помощи

Сотрудники украинского музыкально-драматического театра им. Василько обратились к их поклонникам через Facebook. Коллектив просит спасти театр от нависшей над ним угрозы закрытия.

Слухи о том, что его могут закрыть, давно ходили по городу. Все из-за того, что в театре нашли 56 нарушений пожарной безопасности, в частности, здание не оборудовано системой удаления дыма.

Театру пришлось судиться с представителями ГСЧС. После подали на апелляцию, однако оспорить решение не удалось. На днях Одесский апелляционный суд вынес приговор, согласно которому украинский театр обязаны закрыть. И это притом, что, как утверждает его руководство, им осталось устранить всего три нарушения.

Звернення колективу Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім.Василькадо друзів, глядачів,…

Gepostet von Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька am Samstag, 5. Oktober 2019

Сотрудники храма Мельпомены – в отчаянии. Говорят, только недавно получилось вывести театр из глубоко кризиса, он снова стал собирать полные залы. К тому же на носу – 95-й юбилей.

“Так случилось, что накануне знаковой даты один из старейших и самых любимых театров страны оказался на грани исчезновения, – написали в Facebook  представители украинского театра. – Не по нашей вине, не по причине упадка – наоборот: на острие успеха, когда наш тысячный зал снова привыкает к аншлагам, а публика страны и зарубежья устраивает овации мастерам сцены во время гастролей и фестивалей”.

В театре говорят, что ежедневно делают все, что в их силах, чтобы устранить технические недостатки. Чтобы обеспечить финансовую поддержку работ, активно сотрудничают с органами власти. Не говоря уже о неустанном и вдохновенном творчестве актеров, которые трудятся в театре буквально “за спасибо”. Однако, как отметили представители храма искусств, всех этих доводов слишком мало для служителей Фемиды.

Помочь сохранить театр просят одесситов. Для этого создали спецальный фонд, куда можно вносить пожертвования ради спасения украинского театра.

Руководство театра обратилось за помощью к общественности

Руководство театра обратилось за помощью к общественности

Фото: img.odessa1.com

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