Без дыма и огня: что происходит в Украинском театре Одессы?

О дыме и огне — это сегодня для Одесского украинского музыкально-драматического театра им. В.Василько не просто актуально. Ну, в самом деле, топ-тема: в театре чрезвычайниками обнаружено аж 56 нарушений противопожарной безопасности.

«Практически все «нарекания» устранены»

Директор-художественный руководитель Украинского театра Юлия Пивоварова уточняет:

— Не 56, а 52… Первое и главное: противопожарная безопасность театра должна соответствовать нормам. Спорить на эту тему было бы не просто глупо, а преступно. Другое дело, что практически все «нарекания» устранены, и в этом можно убедиться, пройдя по театру…

Ну, если все так, значит, будем скоро приветствовать премьеру? И вот это — «на грани закрытия по решению суда» — уже не про наш Украинский?

Юлия Пивоварова достает стопки документов, списки нарушений, называет, что уже устранено (список предлинный), что устраняется прямо сейчас (список уже совсем короткий, осталось ведь совсем немного). Кажется, Юлия Пивоварова, которая занимает свой пост с января 2018 года, настолько уже овладела всеми этими «противопожарными терминами», что может спецлекции читать.

Проблемы устраняются за счет средств, выделенных Одесским облсоветом и облгосадминистрацией, тех денег, что зарабатывает сам театр, за средства благотворительного фонда (на сегодняшний день фонд собрал уже около 20 тыс. грн).

— Нарушения были обнаружены разные. Мелкие и не очень. Многое было устранено тут же. Список из 52 пунктов включал, к примеру, наличие электрочайников, которыми пользовались сотрудники. Самая же большая проблема оказалась в ином. Речь идет об отсутствии проектной документации по соблюдению всех мер противопожарной безопасности в театре. Как оказалось, ее вообще никогда не было! И остается большим вопросом, как на это не обращали внимания все предыдущие проверки. На ее разработку необходимы средства, и немалые. Деньги были выделены, документация разработана, — рассказывает Юлия Пивоварова.

На ее основании установлена система пожарной сигнализации, выведение ее на спецпульт, приведена в порядок насосная станция. Была, по сути, заново создана новая противопожарная система. И если раньше она осуществлялась специалистами театра в ручном режиме, то теперь она, как и гласят современные правила, полностью автоматизирована.

Где громоотвод?!

Возрадуемся и поговорим о творческих планах?

Нет… Ибо выяснился очередной нонсенс: в театре, как оказалось, нет системы молниезащиты. То есть, в нашем Украинском театре (памятнике архитектуры) никогда ее и не было! А для того, чтобы она «появилась», необходима… очередная проектно-сметная документация.

— Для меня остается большой загадкой, почему так получилось. Но это уже другой вопрос. Снова выделяются деньги на составление проектной документации. Потом — на установку системы дымоудаления, и так далее, и так далее. Кстати, система дымоудаления была, но, как выяснилось, когда в театре протекла крыша, то эту систему просто-напросто запенили монтажной пеной. А мы оказались заложниками сложившейся ситуации, — поясняет Юлий Пивоварова.

И это не все. Сотрудники театра, как рассказывает его директор, должны быть даже обеспечены и противогазами (слушаю – еще раз убеждаюсь в бессмертности романов родных наших одесситов Ильфа и Петрова!).

Потолки-покрытия

— Сейчас мы меняем наш навесной потолок, ковровое покрытие. Прежний навесной потолок, равно как и покрытие, находятся в прекрасном состоянии, но на них, как, опять же выяснилось, нет «сертификата горючести». Вот и приходится теперь тратить на все это деньги, к слову, огромные. Спектакли срывать мы не можем. Работаем ночами, — вводит в курс сегодняшних дел и проблем Юлия Пивоварова.

Итак, подытожим. На момент нашей беседы с директором-художественным руководителем Украинского театра ситуация такова:

– театр работает в прежнем режиме;

– остается всего несколько пунктов из 52, которые пока не устранены;

– по сути, единственной нерешенной пока большой проблемой на момент нашей беседы является та самая система дымоудаления (кстати, как выяснилось, ее нет и во многих других театрах страны).

Идем по театру. Меняется потолок, приступают к замене покрытия, меня знакомят со сложным противопожарным хозяйством, теперь полностью автоматизированным. А оно огромное, сложное и такое обновленное, что создается впечатление, будто находимся мы в каком-то новострое, а не в историческом здании на Пастера. Кажется, никогда в жизни я не слышала в течение короткого промежутка времени такого количества спецтерминов. Тут вам и датчики, и противопожарные двери в количестве 4 штук, и системы, и специальные камеры…

С большой надеждой…

Над нами нависла проблема «Украинский театр, которому вот-вот исполнится 95 лет, находится на грани закрытия». Дыма без огня не бывает (ах, как точно ложится эта набившая оскомину поговорка на тему!), конечно, но мы сейчас не об этом.

— Я бы очень хотела, чтобы у нас состоялся «круглый стол», где была бы прописана дорожная карта будущего нашего театра. Чтобы в нем приняли участие представители Министерства культуры, областных властей. Обратилась по этому поводу и в Минкульт, и к новому губернатору, — словно подытоживает Юлия Пивоварова.

В театре очень надеются, что их не закроют, а здание, как по закону это происходит в таких случаях, не опечатают и не «запрут» (кстати, пустующий памятник архитектуры не сможет долго продержаться). Впрочем, что уже говорить о здании… Зритель тоже надеется. Надежда, как известно, держится на плаву дольше всего.

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