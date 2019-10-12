Украинский театр под угрозой закрытия: как помочь

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им.Василька оказался на грани закрытия. Все дело в недочетах пожарной безопасности в здании. По итогам проверки ГСЧС, таковых в театре оказалось 56. Однако, по информации коллектива учреждения, 53 из них уже устранены.

В связи со сложившийся ситуацией, коллектив любимого многими одесситами Украинского театра выступил с обращением к друзьям, зрителям, театральному сообществу, к одесситам и каждому, кто неравнодушен к отечественной культуре. «Одесская жизнь» приводит самые острые моменты из коллективного крика о помощи.

«Дорогие наши! Господа, коллеги, друзья! Уважаемая общественность!

Накануне своего 95-летнего юбилея один из старейших и самых любимых театров страны — наш Театр! – оказался на грани закрытия.

Никакие наши аргументы о неуклонной повседневной работе по устранению чисто технических недостатков, об активном сотрудничестве с органами власти по финансовому обеспечению работы во внимание приняты не были.

2 октября 2019 нам всем, а значит — и вам, наши зрители, — указали на дверь. Кроме того, наших соседей — Академический театр кукол — указанное судебное решение тоже фактически обязывает закрыть дверь.

Но мы ведем борьбу за театр, поскольку ни один из нас не мыслит себя вне родной сцены. Сегодня нам очень нужна ваша поддержка. Поддержка со стороны тех, кто нас знает и любит. Поддержка со стороны тех, кто только слышал о нас, и кто знает, чего стоит самоотверженный труд в театре, кто стремится быть достойным своей культуры, своей страны, кто гордится национальным достоянием. Мы верим в вас, дорогие и родные наши друзья и единомышленники. В тех, для кого слова «Украина» и «Украинский”, – не пустой звук.

Тем нужнее нам ваша поддержка, громкие голоса, ваша помощь, а еще — ваши, по возможности, взносы в фонд, специально созданного для спасения театра”.

Вот его реквизиты:

ОО «Фестивальный центр «Золотой Дюк», код ЕГРПОУ 26209281 в АО «АЛЬФА-БАНК», код банка 300346.

Номер счета (валюта-евро) – 26004018206201. IBAN UA863003460000026004018206201

Номер счета (гривна) – 26004018206201. IBAN UA863003460000026004018206201

Фото: odessa.travel