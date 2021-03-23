Новый лоукостер запустит авиарейсы из Одессы по трем направлениям

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил разрешение на обслуживание пассажирских авиамаршрутов по 29 направлениям. Три из них – из Одессы.

Об этом стало известно из соответствующих Госавиаслужбы Украины.

В частности, компания планирует с 28 марта по 30 октября не реже одного раза в неделю возить пассажиров из Одессы в Анталью.

Также планируется, что с 1 июня самолеты компании будут по 2 раза в неделю летать из Одессы в Тбилиси и Ереван.

Напомним, что МАУ запускает новые авиарейсы из Одессы в Стамбул.