Новости Одессы и Одесской области

Новый лоукостер запустит авиарейсы из Одессы по трем направлениям

Новый лоукостер запустит авиарейсы из Одессы по трем направлениям

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил разрешение на обслуживание пассажирских авиамаршрутов по 29 направлениям. Три из них – из Одессы.

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Об этом стало известно из соответствующих Госавиаслужбы Украины.

В частности, компания планирует с 28 марта по 30 октября не реже одного раза в неделю возить пассажиров из Одессы в Анталью.

Также планируется, что с 1 июня самолеты компании будут по 2 раза в неделю летать из Одессы в Тбилиси и Ереван.

Напомним, что МАУ запускает новые авиарейсы из Одессы в Стамбул.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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