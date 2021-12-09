Будет ли новая холодная война? О чем договорились президенты США и России

Джозеф Байден и Владимир Путин провели 7 декабря переговоры в закрытом формате. Основной темой была Украина и наращивание российских войск вдоль украинских границ. Российский президент хотел получить гарантии, что Украину не примут в НАТО, но Джозеф Байден не пошел на уступки и пригрозил мощными санкциями.

Давайте разберемся, как результаты переговоров двух ядерных держав повлияют на Украину.

Когда россияне уберут свои войска от украинских границ?

В официальных заявлениях США и России об этом ничего не говорится. Пресс-служба Белого Дома выразила глубокое беспокойство по поводу концентрации российских войск вдоль украинских границ.

В случае военного вторжения, американцы поддержат суверенитет и территориальную целостность Украины. Но свои войска США посылать в Украину не будут, потому что обязательства о прямой военной поддержке распространяются только на членов НАТО, сказал Джозеф Байден, выступая перед журналистами.

Какая позиция была у США на переговорах?

Американский президент еще до начала переговоров проконсультировался с лидерами Великобритании, Германии, Франции и Италии. Они обсуждали пакет санкций на случай широкомасштабного вторжения россиян в Украину. Эксперты подчеркивают, что из-за действий Кремля западные страны объединились и продумали общую стратегию сдерживания России. Такого не было с 2014 года.

На переговорах с Путиным, американский президент Джозеф Байден дал четко понять, что последствия вторжения в Украину будут очень серьезными для россиян. США и союзники введут санкции, которые «российский президент еще никогда не видел». Скорее всего, речь идет об отключении России от системы международных платежей SWIFT. Специалисты называют это своеобразным «ядерным оружием» в экономике.

В случае вторжения россиян, США предоставят Украине оборонные материалы в гораздо большем количестве, чем уже предоставляли, а также усилят всех союзников по НАТО на восточном фланге. Это значит, что присутствие американских войск в Европе значительно увеличится.

Джозеф Байден считает неприемлемыми попытки россиян не допустить Украину в НАТО. В этом вопросе не было никаких уступок и никаких обязательств. Украина должна сама решать в какие ассоциации будет вступать. Байден убеждал Путина, что все можно решить дипломатическим путем, не обязательно стягивать войска к границам и нагнетать обстановку.

Что хотела получить Россия на переговорах?

Российский президент Путин считает, что НАТО осваивает украинские территории под боком у России. Поэтому россияне хотели бы получить надежные юридические гарантии, которые сделали бы невозможным расширение НАТО на восток.

Путин уверен, что Минские договоренности, которые предусматривают принятие оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в особом статусе, а также амнистию для боевиков и коллаборантов — это безальтернативная основа мирного урегулирования. Российский президент убежден, что Киев провоцирует Донбасс и пытается отказаться от Минских соглашений и Нормандского формата.

На следующий день после переговоров журналисты спросили Путина, намерен ли он нападать на Украину. Российский президент назвал этот вопрос провокационным и сказал, что Россия осуществляет миролюбивую внешнюю политику, но имеет право гарантировать свою безопасность в перспективе. Об этом он намерен говорить более предметно на следующих переговорах с Байденом.

К чему пришли США и Россия после переговоров?

Стороны намерены продолжать диалог. Вопрос расширения НАТО будут обсуждать в рамках специальной структуры, которую президенты договорились создать во время переговоров. Россия услышала позицию Запада и подготовит свой ответ в течение недели, заявил Путин на пресс-конференции в Греции.

Эксперты подчеркивают, что стороны не сильно продвинулись в решении «украинского кризиса». Но решение продолжать переговоры на уровне администраций обнадеживает.

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Фото: White House