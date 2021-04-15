Провокация России в Азовском море: ФСБшники грозились обстрелять украинских моряков

Сегодня ночью в Азовском море российские катера осуществили провокацию в отношении группы катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), находившихся на боевом дежурстве.

Как рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ, катера ФСБ Российской Федерации в нарушение норм Международного морского права, «пытались препятствовать законным действиям катерной группы».

Как стало известно, три малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М» ВМС Украины после сопровождения коммерческих судов из мариупольского порта возвращались на базу «Восток».

Примерно в 25 милях от Керченского пролива, появился сторожевой корабль береговой охраны ФСБ РФ. Противник вышел в эфир и заявил, что если украинские катера в следующий раз приблизятся к построенному оккупантами мосту, к ним применят оружие. Украинские моряки не поддались на провокацию, но пообещали открыть ответный огонь.

«Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи», – сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Командование национального флота также заверило, что украинские моряки и впредь будут обеспечивать безопасность Украины, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права.

Фото архивное, с Facebook-страницы ВМС ВСУ