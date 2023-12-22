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Как россияне уничтожали город: выбрали фильм, который представит Украину на премии «Оскар»

Как россияне уничтожали город: выбрали фильм, который представит Украину на премии «Оскар»

В этом году от Украины на премию «Оскар 2024» отправят фильм «20 дней в Мариуполе». Фильм представлен в двух категориях — «Лучший международный полнометражный фильм» и «Лучший документальный фильм».

Об этом сообщили на facebook-странице Украинского Оскаровского Комитета.

Для режиссера фильма Мстислава Чернова – это дебютная работа в кинематографе. Ведь сам Мстислав – военный корреспондент, писатель, фотограф и видеограф. В создании картины также приняли участие фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Именно эти люди стали последними журналистами, которые показывали, как Россия уничтожала Мариуполь. Именно их фотографии из Мариуполя были на первых страницах как украинских, так и мировых СМИ.

20 днів у Маріуполі

Кадры из фильма «20 дней в Мариуполе»

За свою смелость и преданность делу жизни журналисты были удостоены Пулитцеровской премии. А сама лента «20 дней в Мариуполе» получила ряд международных наград.

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Всего на национальном отборе было представлено 5 картин: «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, «Железные бабочки» Романа Любого, «ШТТЛ» Адриена Уолтера и «Терриконы» Тараса Томенко.

Что касается сюжета, то фильм показывает начало вторжения россиян. Это и бомбардировка роддома, постоянные атаки на город из всех видов оружия и спасение автора ленты и его коллег из окруженного оккупантами города.

20 днів у Маріуполі

Кадры из фильма «20 дней в Мариуполе»

Окончательных номинантов на 96 премию «Оскар» объявят 23 января 2024 года. А сама церемония пройдет 11 марта 2024 года.

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Світлана Гілеску ПРОФИЛЬ

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