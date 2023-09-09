Что происходит с украинским кино во время войны?

В этот день, 9 сентября 2023 года, отмечают День украинского кино. Но можно ли говорить о развитии национальной киноиндустрии во время войны? Выходят ли сейчас на экраны отечественные фильмы и снимаются ли новые кинокартины? «Одесская жизнь» собрала несколько фактов и мнений экспертов на этот счет.

Сначала – COVID, затем – 24 февраля

Большая война стала не первым испытанием отечественного кинематографа. До этого создатели фильмов сталкивались с трудностями во время пандемии COVID-19: приостановили съемки, репетировали по Zoom, и в принципе, все, что могли, делали удаленно. Поэтому сроки создания многих фильмов затянулись. Война выход картин, конечно, не ускорила.

«Мы должны были выйти в ноябре 2021 года, но из-за возможного локдауна решили перенести выход фильма на 12 мая 2022-го. Конечно, после 24 февраля всем было уже не до премьеры», – говорит продюсер фильма «Довбуш» Максим Асадчий.

После 24 февраля киноиндустрия пережила еще один шок, но со временем начала приходить в себя.

Громкие премьеры и кассовые сборы

Несмотря на агрессию россии, после 24 февраля в украинский прокат вышло целых 30 украинских фильмов, но все они начинали разрабатываться еще до войны. Некоторые ленты были очень ожидаемыми. К примеру, фильм «Довбуш» создавали более пяти лет. Этот фильм стал самым дорогим украинским кино с бюджетом более 120 млн грн.

Еще одна громкая премьера – анимационный фильм «Мавка. Лесная песня», работа над которым длилась 7 лет. «Мавка» вошла в 20-ку самых кассовых кинолент за всю историю современной Украины и собрала почти 99 млн грн кассовых сборов.

Вышедшие в прокат в 2023 году фильмы «Памфир» и «Щедрик» также можно считать успешными: за семь недель проката каждая кинолента собрала более 10 млн грн. сборов и более 70 тысяч зрителей в кинотеатрах.

Кстати, громкая премьера «Памфира» состоялась еще на Каннском кинофестивале в 2022 году, когда зал аплодировал команде фильма более шести минут. Это был абсолютный рекорд.

Что с государственной поддержкой?

По словам Анны Мачух – исполнительного директора Украинской киноакадемии – в начале 2022 года бюджет на кино был увеличен втрое – до 1,6 млрд грн., но уже после 24 февраля его сократили в 14 раз.

В реальности эпоха государственной поддержки после 24 февраля закончилась, но некоторые команды продолжают искать финансирование, например, с помощью донатов. Так, кинолента «Буча», которую начали снимать после деоккупации Киевской области, с помощью донатов собрала 66% своего бюджета – 376,5 тыс. долларов из нужных 568,5 тыс. Также некоторые команды сейчас ищут западное финансирование.

«Государство не финансирует кинопроизводство, потому что идет война. Сейчас, насколько я знаю, снимаются документальные фильмы – или за свой счет, или в копродукции с западными странами. Я знаю, что планируется начать производить несколько игровых фильмов, но это не массовая история», – говорит продюсер фильма «Довбуш» Максим Асадчий.

Украина теряет специалистов кино

Число украинских кинопрофи стремительно сокращается. Причин здесь две. Первая из них заключается в отсутствии работы и финансирования.

«Многие кинематографисты уже выехали из страны и даже нашли себе работу за границей. Большая часть нашей съемочной группы работает по всему миру: в Канаде, Британии, Исландии, Германии, Польше, Испании, Марокко, даже в Южной Африке. Эти люди были лучшими здесь», – говорит режиссер фильма «Довбуш» Олесь Санин.

Некоторые актеры начинают задумываться над дополнительным образованием.

«У актеров сейчас тяжелые времена. Я лично поняла, что мне в любом случае на подстраховку нужно иметь еще несколько профессий, чтобы не зависеть от этого и не соглашаться на что попало, потому что репутация со временем должна сохраняться», – говорит исполнительница главной роли в фильме «Довбуш» Дарья Плахтий.

Кинематографисты – в ЗСУ

Другая причина, по которой государство теряет специалистов – это, конечно же, война. Многие работники киноиндустрии пошли в ряды ЗСУ. К сожалению, некоторые из них уже никогда не вернутся назад.

«Один из наших актеров – Яков Ткаченко – был тяжело ранен и комиссован. Сейчас он снова хочет возвращаться в ряды ЗСУ. На фронт ушли многие актеры, каскадеры, реконструкторы и исторические консультанты. Многие девушки тоже. Мы потеряли уже 5 членов съемочной группы», – говорит режиссер фильма «Довбуш» Олесь Санин.

Вместо игрового кино – реклама и документалки

По словам продюсера Максима Асадчего, игровое кино сейчас почти не снимается, однако начинает возрождаться реклама.

Документальные фильмы также снимаются – на линии фронта и деоккупированных территориях, а некоторые работы уже увидел и оценил мир, в том числе и на кинофестивалях.

Документалка «Мариуполис 2» получила специальный приз жюри «Золотой глаз» на Каннском кинофестивале в 2022 году, а фильм «20 дней в Мариуполе» – приз зрительских симпатий на «Санденс-2023». Более того, создателей фильма – видеожурналиста Мстислава Чернова и фотографа Евгения Малолетку – за их работу наградили Пулитцеровской премией.

«Наши коллеги сейчас, даже когда у них в руках автомат или гранатомет, все равно носят с собой камеры и фиксируют все, что могут. Потому что эта история должна оставаться для нас важной», – говорит режиссер Олесь Санин.