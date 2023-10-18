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Россияне в панике: ВСУ форсировали Днепр и заняли село Пойма — ТГ-каналы

Россияне в панике: ВСУ форсировали Днепр и заняли село Пойма — ТГ-каналы

Украинские морпехи смогли занять село Пойма на левом берегу Днепра и вышли к северным окраинам Песчановки.

Об этом пишут российские “военкоры”.

По информации россиян, украинские войска создали еще один плацдарм на левом берегу Днепра. В операции участвовали штурмовые группы 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВМС Украины.

Атака проводилась вдоль железнодорожного моста при поддержке артиллерии и FPV-дронов. В результате украинские морские пехотинцы освободили село Пойма. Там они заняли круговую оборону. Когда же через Днепр перебросили подкрепление, морские пехотинцы вошли в соседнюю Песчановку. 

Россияне ожидают, что украинские войска будут захватывать плацдармы и в других районах на Днепре.

Бои продолжаются.

Генштаб Вооруженных Сил Украины пока не комментирует эту информацию.

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о начале новой главы войны украинского народа против страны-агрессора.

«Новый раздел этой войны (не)официально начат. Сколько не записывай в «Конституцию России» оккупированные территории, чтобы «сохранить наследство» под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле» — написал он в Telegram.

По словам Подоляка, теперь «для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины», а значит, никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. 

«Часы уже пошли в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным», – предупредил советник.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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