Новости Одессы и Одесской области

ВСУ форсировали Днепр и движутся к Олешкам: это контрнаступление? — ISW

ВСУ форсировали Днепр и движутся к Олешкам: это контрнаступление? — ISW

22-23 апреля Вооруженным силам Украины удалось форсировать Днепр в районе Херсона и сейчас они готовятся развивать наступление в направлении города Олешки.

Такую информацию в своем отчете за 23 апреля опубликовал Американский институт изучения войны. Силы обороны Юга Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Эксперты института заявляют, что украинские военные силы заняли позицию на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Это подтверждают и опубликованные российскими «военкорами» геолокационные кадры и текстовые сообщения.

Там сказано, что украинские войска якобы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек (7 км юго-западнее Херсона) и двигаются к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также западнее Дачи (10 км к югу от Херсона).

Эти данные также указывают, что российским войскам, возможно, не подконтрольны острова на реках Конка и Чайка, расположенных менее чем в полукилометре севернее геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста, отмечается в отчете ISW.

Карта линии фронта по Днепру

Представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк информацию о вероятном переходе ВСУ на левобережье Херсонщины не опровергла, но и не подтвердила.

«‎Когда линия фронта проходит по широкой мощной реке, как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому нужно набраться терпения даже лучшим «студентам» Института изучения войны», – заявила она.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала сводку Генштаба ВСУ на утро 23 апреля и информацию о вражеских потерях. Онаступлении там не было сказано, но говорилось, что российсикие войска обороняются.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить