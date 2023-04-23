ВСУ форсировали Днепр и движутся к Олешкам: это контрнаступление? — ISW

22-23 апреля Вооруженным силам Украины удалось форсировать Днепр в районе Херсона и сейчас они готовятся развивать наступление в направлении города Олешки.

Такую информацию в своем отчете за 23 апреля опубликовал Американский институт изучения войны. Силы обороны Юга Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Эксперты института заявляют, что украинские военные силы заняли позицию на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Это подтверждают и опубликованные российскими «военкорами» геолокационные кадры и текстовые сообщения.

Там сказано, что украинские войска якобы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек (7 км юго-западнее Херсона) и двигаются к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также западнее Дачи (10 км к югу от Херсона).

Эти данные также указывают, что российским войскам, возможно, не подконтрольны острова на реках Конка и Чайка, расположенных менее чем в полукилометре севернее геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста, отмечается в отчете ISW.

Представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк информацию о вероятном переходе ВСУ на левобережье Херсонщины не опровергла, но и не подтвердила.

«‎Когда линия фронта проходит по широкой мощной реке, как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому нужно набраться терпения даже лучшим «студентам» Института изучения войны», – заявила она.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала сводку Генштаба ВСУ на утро 23 апреля и информацию о вражеских потерях. Онаступлении там не было сказано, но говорилось, что российсикие войска обороняются.