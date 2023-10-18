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Росіяни в паніці: ЗСУ форсували Дніпро та зайняли село Пойма – ТГ-канали

Росіяни в паніці: ЗСУ форсували Дніпро та зайняли село Пойма – ТГ-канали

Українські морпіхи змогли зайняти село Пойма на лівому березі Дніпра та вийшли до північних околиць Піщанівки.

Про це пишуть російські “військори”.

За інформацією росіян, українські війська створили ще один плацдарм на лівому березі Дніпра. В операції брали участь штурмові групи 35-ї та 36-ї бригад морської піхоти ВМС України.

Атака проводилася вздовж залізничного мосту за підтримки артилерії та FPV-дронів. Внаслідок цього українські морські піхотинці звільнили село Пойма. Там вони зайняли кругову оборону. Коли через Дніпро перекинули підкріплення, морські піхотинці увійшли до сусідньої Піщанівки.

Росіяни очікують, що українські війська захоплюватимуть плацдарми та в інших районах на Дніпрі.

Бої продовжуються.

Генштаб Збройних Сил України поки що не коментує цю інформацію.

Тим часом, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про початок нового глави війни українського народу проти країни-агресора.

“Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочато. Скільки не записуй до “Конституції Росії” окуповані території, щоб “зберегти спадщину” під ризиком палацових переворотів, зрештою Москві доведеться визнати умови, що склалися на землі” – написав він у Telegram.

За словами Подоляка, тепер “для російських військ більше немає безпечних місць у межах міжнародно визнаних кордонів України”, а відтак ніякої можливості середньостроково зберегти за собою Південь, Крим та Чорноморський флот.

“Годинник уже пішов у зворотному напрямку. Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим”, – попередив радник.

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