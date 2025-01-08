Нацбанк опроверг информацию о блокировке счетов украинцев

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» со ссылкой на Нацбанк Украины.

В последнее время распространяются слухи о якобы блокировании счетов за частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

Эта информация не соответствует действительности, подчеркивают в Нацбанке.

Медиа ссылаются на «рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине», не указывая конкретные документы.

«Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!», — говорится в сообщении.

Нацбанк добавил, что банки применяют «риск-ориентированный подход» и действуют в рамках законодательства.

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