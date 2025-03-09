Про збої в роботі платіжних систем Visa та Mastercard повідомляють у соцмережах.

Користувачі пишуть, що зараз неможливо розрахуватися банківською карткою у супермаркетах. Крім того, у столиці виникли проблеми із роботою банкоматів.

Ситуацію вже прокоментували в «ПриватБанку», заявивши, що складнощі під час проведення деяких операцій справді можуть бути і над цим уже працюють фахівці.

Зазначимо, що в Одесі деякі городяни також не змогли розрахуватися банківською карткою в магазині, але банкомат, куди вони звернулися за готівкою, видав гроші.

Тим не менш, «Одеське життя» радить: щоб уникнути неприємної ситуації, вирушаючи сьогодні за покупками, бажано мати при собі готівку.

Раніше Нацбанк України спростував інформацію, яку розповсюдили деякі сайти та соцмережі про те, що рахунки українців блокуватимуть за часте зняття готівки з карткових рахунків та використання кредитних коштів.